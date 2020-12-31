زيدان يعود للتصريحات المخيبة للآمال في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 03:21 صباحا
مباراة ريال مدريد أمام إلتشي (إنترنت)

تعادل ريال مدريد أمام إلتشي في مباراة صعبة لم ينجح فيها النادي الملكي في الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية في صراعه على لقب الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب «فاليرو مارتينيز» ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة «الليغا».

سجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وتمكن فيدل تشافيز من تسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 51، ليصل المرينغي إلى النقطة 33 ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني وينفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الأول ويبتعد عن الريال بنقطتين.

وعقب المباراة، تحدث كاسيمرو في المؤتمر الصحفي عبر التلفاز، عن النتيجة، قائلاً: «كنا نريد تحقيق الفوز، ولكننا لم نستطع، وما زال يتبقى مباريات كثيرة في الليغا، بدأنا اللقاء بشكل جيد، وصنعنا فرصًا لتسجيل أهداف أكثر ولكن الخصم يدرس أسلوبك وسجلوا هدفًا في شباكنا من كرة واحدة».

وتابع لاعب الوسط البرازيلي، قائلاً: «كافحنا ولكنهم صمدوا في الخلف، ولعبوا على الكرات العكسية، وعلينا الاستمرار، ما زال يتبقى الكثير وعلينا العودة إلى الانتصارات ويجب التفكير في المباراة المقبلة».

أما المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، فقال «ليست جيدة، لأننا حصلنا على فرص لإنهاء المباراة، ولكن هكذا هو الأمر، وتراجعوا لمنطقتهم عندما سجلوا الهدف، وكانت مباراة معقدة للغاية، وقبل ذلك حصلنا على فرصة لتسجيل الهدف الثاني، ولكننا لم نحرزه وهذه هي كرة القدم».

ونفى زيدان شعور لاعبو الريال بالثقة الزائدة أمام إلتشي، مضيفًا: «لا أعتقد هذا الأمر، لأننا كنا نعلم أنها 3 نقاط مهمة في ملعب صعب، ولكن كان علينا تسجيل الثاني في الشوط الأول لأخذ الاحتياط، ولكن عندما أحرزوا التعادل تراجعوا للخلف، وعقدوا الأمور أكثر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة
ليبيا
بسبب «حفل مزعوم».. سمعة نيمار على المحك مجدداً
رياضة عالمية
وثائق حكومية بريطانية: رئيس الوزراء جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين
دولى
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
بوسطن تزيل تمثالا يظهر أبراهام لينكولن واقفا بجانب عبد راكع
ثقافة وفن
معرض طرابلس يحتضن ملتقى الإبداع 3
ثقافة وفن
مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
الجيش السويسري يصدر قرارًا لحماية المجال الجوي
دولى
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما