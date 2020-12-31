زيدان يعود للتصريحات المخيبة للآمال في ريال مدريد

مباراة ريال مدريد أمام إلتشي (إنترنت)

تعادل ريال مدريد أمام إلتشي في مباراة صعبة لم ينجح فيها النادي الملكي في الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية في صراعه على لقب الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب «فاليرو مارتينيز» ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة «الليغا».

سجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وتمكن فيدل تشافيز من تسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 51، ليصل المرينغي إلى النقطة 33 ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني وينفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الأول ويبتعد عن الريال بنقطتين.

وعقب المباراة، تحدث كاسيمرو في المؤتمر الصحفي عبر التلفاز، عن النتيجة، قائلاً: «كنا نريد تحقيق الفوز، ولكننا لم نستطع، وما زال يتبقى مباريات كثيرة في الليغا، بدأنا اللقاء بشكل جيد، وصنعنا فرصًا لتسجيل أهداف أكثر ولكن الخصم يدرس أسلوبك وسجلوا هدفًا في شباكنا من كرة واحدة».

وتابع لاعب الوسط البرازيلي، قائلاً: «كافحنا ولكنهم صمدوا في الخلف، ولعبوا على الكرات العكسية، وعلينا الاستمرار، ما زال يتبقى الكثير وعلينا العودة إلى الانتصارات ويجب التفكير في المباراة المقبلة».

أما المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، فقال «ليست جيدة، لأننا حصلنا على فرص لإنهاء المباراة، ولكن هكذا هو الأمر، وتراجعوا لمنطقتهم عندما سجلوا الهدف، وكانت مباراة معقدة للغاية، وقبل ذلك حصلنا على فرصة لتسجيل الهدف الثاني، ولكننا لم نحرزه وهذه هي كرة القدم».

ونفى زيدان شعور لاعبو الريال بالثقة الزائدة أمام إلتشي، مضيفًا: «لا أعتقد هذا الأمر، لأننا كنا نعلم أنها 3 نقاط مهمة في ملعب صعب، ولكن كان علينا تسجيل الثاني في الشوط الأول لأخذ الاحتياط، ولكن عندما أحرزوا التعادل تراجعوا للخلف، وعقدوا الأمور أكثر».