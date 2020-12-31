بطولة انكلترا: الرابطة تؤكد أنها «لا تخطط» لايقاف الدوري رغم ارتفاع إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 01:59 صباحا
لاعبون في الدوري الإنكليزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أنها «لا تخطط» لايقاف البطولة رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تثق ببروتوكولاتها الصحية، وذلك بعد تأجيل مباراة ثالثة هذا الموسم.

وعلت بعض الأصوات المطالبة بإيقاف المنافسات قسريًا للحد من تفشي الوباء، الا ان الرابطة أكدت في بيان أنها «لم تناقش إيقاف الموسم ولا تخطط للقيام بذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأرجئت الأربعاء المباراة التي كانت مقررة بين توتنهام وضيفه فولهام لوجود إصابات في صفوف الأخير بعدما تأجلت الاثنين مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون لحالات إيجابية في صفوف الأول.

 

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