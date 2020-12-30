تقارير إيطالية: خضيرة يبحث عن فريق جديد

الالماني سامي خضيرة مع دييغو بيروتي خلال لقاء في الدوري الايطالي..(أ.ف.ب)

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، بأن لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، الذي أصبح خارج حسابات مدرب «يوفنتوس» الجديد، أندريا بيرلو، حجز رحلته إلى إنجلترا بحثًا عن فريق جديد قد يكون «إيفرتون».

وأشارت جريدة «غازيتا ديلو سبورت» إلى أن خضيرة طلب الإذن من «يوفنتوس» للسفر إلى إنجلترا من أجل بحث إمكانية ايجاد فريق هناك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووصل ابن الـ33 عامًا إلى «يوفنتوس» في 2015 وساهم في احتكاره لقب الدوري المحلي، إلا أنه بات خارج حسابات النادي الذي حاول إقناعه بالرحيل الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل معه الى اتفاق لكي يتخلى عن جزء من راتبه.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

وينتهي العقد الحالي لخضيرة في يونيو المقبل، لكن يبدو أنه اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق الذي خاض معه 145 مباراة ضمن جميع المسابقات، وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات متتالية، والكأس ثلاث مرات، والكأس السوبر مرة واحدة.

وفي حال كانت التقارير صحيحة بشأن الألماني وانتقاله إلى «إيفرتون»، فسيجتمع مجددًا بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه في «ريال مدريد» الإسباني بين 2013 و2015.