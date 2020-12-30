إصابة قوية تغيب كوتينيو عن الملاعب لـ4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 09:31 مساء
اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو

أعلن نادي «برشلونة»، تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، التي تعرض لها بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام «إيبار» في الدوري الإسباني.

وأظهرت الفحوصات الطبية، أن اللاعب البرازيلي أُصيب بقطع في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بالإضافة إلى حاجته إلى تدخل جراحي عاجل خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تتسبب إصابة كوتينيو في غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل، ما يعني أنه قد لا يعود قبل أبريل المقبل، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

يذكر أن إصابة كوتينيو ستمنع «برشلونة» من عملية بيعه أو إعارته في يناير، لذلك فإنه سيستمر مع الفريق حتى صيف 2021 على الأقل.

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