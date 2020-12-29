إصابة قوية تبعد بيل عن «توتنهام» لبضعة أسابيع

غاريث بيل جناح فريق «توتنهام» الإنجليزي ..(أ.ف.ب)

تعرض المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل، جناح فريق «توتنهام» الإنجليزي لكرة القدم، لإصابة في ربلة الساق ستبعده أسبوعين على الأقل عن النادي اللندني.

عانى بيل من الإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على «ستوك سيتي» في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حين سجل هدفه الثالث فقط في 11 مباراة خاضها منذ عودته إلى «سبيرز» على سبيل الإعارة من «ريال مدريد» الإسباني - وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعانى الدولي الويلزي إصابات متكررة في ربلة الساق خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الإسبانية التي وصل إليها العام 2013 من «توتنهام»، ولم يستعد لياقته البدنية كاملة بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى لندن.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: «لن أقول إنها خطرة، ولكن تحتاج لبضعة أسابيع».

وتابع "لا أتوقع أن يكون جاهزًا كما لدي شكوك حيال جهوزية البرازيليين لوكاس (مورا) و(كارلوس) فينيسيوس لمباراة فولهام".