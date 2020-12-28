بطولة أستراليا المفتوحة: فيدرر يغيب للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية

السويسري روجيه فيدرر يحيي الجماهير عقب بلوغه الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في 20 يناير 2020.(فرانس برس)

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، اليوم الإثنين أن المصنف أول عالميا سابقا السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية لمواصلة تعافيه من جراحتين في الركبة.

وكان فيدرر (39 عاما) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي، وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرًا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل.

وشارك فيدرر في بطولة أستراليا 21 مرة متتالية وتحديدا منذ العام 2000 وتوج باللقب ست مرات آخرها العام 2018 وخسر النهائي مرة واحدة العام 2009، وخرج من دور الأربعة 8 مرات، ومن الدور الرابع 3 مرات ومثلها من الدور الثالث.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي «في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في عام 2021».

وأضاف «نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة (إلى اللعب) في وقت لاحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام 2022».

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في فبراير أتبعها بأخرى في يونيو، مما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى إلى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بأنه ليس متأكدًا «100 بالمئة» من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في يناير، لكنها أرجئت إلى فبراير بسبب قيود «كوفيد-19» المفروضة في ملبورن.