نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 10:56 مساء
ليونيل ميسي مع اللاعب الأسطوري بيليه

أصدر نادي «سانتوس» البرازيلي، بيانًا عبر موقعه، نفى فيه ما أُشيع أن نجم نادي «برشلونة»، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حطم الرقم القياسي للاعبه الأسطوري بيليه، في عدد الأهداف في صفوف فريق واحد.

وسجل ميسي هدفًا في مباراة فريقه «برشلونة» ضد «بلد الوليد» 3-0، يوم الثلاثاء الماضي، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف نادٍ واحد (644 هدفًا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه، الذي سجل على مدار مسيرته مع «سانتوس» 1091 هدفًا، لكن 643 منها فقط كانت في مباريات رسمية.

وقال نادي «سانتوس» في بيانه: «يحاولون شطب 448 هدفًا، التي سجلها الأسطورة (بيليه) في المباريات الرسمية والبطولات ضد أقوى الفرق».

وأضاف البيان: «تلقى كل من نادي أميركا (من المكسيك)، وكولو كولو (من تشيلي) 9 أهداف من بيليه. إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان أحد أبرز الفرق الأوروبية في ستينات القرن الماضي، تلقى 8 أهداف من الملك».

وتابع البيان: «قائمة ضحايا بيليه ضخمة: ريفر بليت، بوكا جونيورز، ريسينغ، يونيفرسيداد دي تشيلي، ريال مدريد، يوفنتوس، لاتسيو، نابولي، بنفيكا، أندرلخت، وحتى برشلونة، حيث يلعب ميسي الآن استقبلت شباكه أربعة أهداف من بيليه في أربع مباريات.. يجادل بعض المحللين بأن العديد من تلك الأهداف الـ448 التي سجلها بيليه في المباريات الودية كانت ضد منافسين إقليميين أضعف، على الرغم من أن المباريات أُقيمت بالشكل الرسمي وبالقواعد الرسمية للعبة وبإدخال البيانات في البروتوكول».

واستطرد البيان: «يصر سانتوس على الموقف التالي: مراعاة الخصائص الذاتية مثل ضعف الخصوم ليست مثالية لجمع الإحصاءات. الأرقام تتحدث عن نفسها. الهدف ضد إيبار يساوي هدفًا ضد فالنسيا. الهدف ضد ترانسفال (من سورينام) هو بنفس قيمة هدف في شباك ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو».

وكان بيليه كان قد أشاد بميسي، عندما عادل رقمه التهديفي القياسي قبل أن يحطمه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «تهانينا لبلوغك سجلًا تاريخيًّا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة، إن قصصًا مثل قصصنا عن حب النادي ستصبح نادرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»