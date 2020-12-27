«جلوب سوكر»: ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في 2020

ليفاندوفسكي (فرانس برس)

فاز نجم بايرن ميونخ الألماني، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، المقدمة من جوائز دبي «جلوب سوكر».

وتفوق نجم البايرن على الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بعدما قدم موسما رائعًا رفقة فريقه الألماني، حيث ساهم في فوز الفريق البافاري بلقب «البوندسليجا»، بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، وهو ما تكرر في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي استعادها بايرن على حساب باريس سان جيرمان، حيث سجل 15 هدفا.

وفي الكأس، لم يختلف الوضع كثيرًا، فقد سجل ليفاندوفسكي سبعة أهداف، كهداف للبطولة، ليقود بايرن لتحقيق اللقب على حساب فريق باير ليفركوزن.

كما ساهم ليفاندوفسكي، في تحقيق بايرن للقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند.