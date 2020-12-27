«جلوب سوكر»: كريستيانو رونالدو لاعب القرن 21

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 06:21 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

فاز لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، المقدمة من جوائز دبي «جلوب سوكر»، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتفوق نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق، على نجم برشلونة ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدينيو، إلى جانب جناح ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وأقيم حفل النسخة 12 من جوائز «جلوب سوكر»، التي تستضيفها دبي سنويا؛ في فندق أرماني بدبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم «برج خليفة».

وقدم كريستيانو رونالدو مسيرة مميزة على مدى الـ20 عامًا التي مرت من القرن الحادي والعشرين حتى الآن، حيث بدأت مسيرته الاحترافية في 2003.

رونالدو لعب بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وفاز بخمس بطولات لدوري أبطال أوروبا وكذلك خمس كرات ذهبية أفضل لاعب في العالم.

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