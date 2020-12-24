وفاة رئيس الزمالك بعد إصابته بفيروس «كورونا»

رئيس اللجنة المعينة والمكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، المستشار أحمد بكري. (إنترنت)

توفي اليوم الخميس، رئيس اللجنة المعينة والمكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، المستشار أحمد البكري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أسند مهام إدارة نادي الزمالك إلى لجنة موقتة برئاسة أحمد البكري رئيس محكمة جنايات الجيزة، بجانب المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية.

وعاني رئيس الزمالك الراحل من الإصابة بفيروس كورونا بعد توليه مهام رئاسة الزمالك بأيام قليلة للغاية قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة اجتماعًا عاجلًا خلال الساعات المقبلة لبحث وضع الزمالك الإداري سواء بتعيين رئيس موقت آخر أو تشكيل لجنة جديدة.