«كورونا» يلعب في الدوري الأميركي للسلة ويغرم نجم روكتس 50 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 10:29 صباحا
لاعب بوسطن سلتيكس يحاول التسجيل في سلة باكس (فرانس برس)

أعلن فيروس «كوفيد-19» عن نفسه باكرا وتسبب بتأجيل مباراة هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وذلك في اليوم الثاني من الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي أعلن فيه بوسطن سلتيكس عن نواياه في مستهل المشوار بفوزه المثير على ميلووكس باكس بفارق نقطة.

وأجبرت الإجراءات الاحتياطية المرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد-19» رابطة الدوري على التدخل منذ اليوم الثاني للموسم الجديد، باتخاذ قرار إرجاء مباراة روكتس وضيفه ثاندر أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في الوقت نفسه تم تغريم نجم روكتس جيمس هاردن مبلغ 50 ألف دولار لانتهاكه البروتوكولات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وهي مخالفة جعلته غير مؤهل للمشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه ضد أوكلاهوما سيتي، والتي تم تأجيلها لأن المضيف لم يكن لديه العدد الأدنى المسموح به من اللاعبين لخوض اللقاء، وقدره ثمانية بحسب البروتوكول.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن نتائج اختبارات «كوفيد-19» لثلاثة من لاعبي روكتس جاءت إيجابية أو غير حاسمة، كما تم وضع أربعة لاعبين آخرين في الحجر الصحي بسبب إجراءات تتبع المخالطين، وافتقد روكتس أيضا جهود لاعب آخر بسبب الإصابة.

وأفادت الرابطة في بيان «تم تأجيل مباراة دوري كرة السلة للمحترفين المقررة الليلة بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس في تويوتا سنتر وفقا لبروتوكولات الصحة والسلامة في الدوري».

وذكرت شبكة «اي أس بي أن» أن رابطة الدوري تحقق بشأن هاردن لاحتمال انتهاكه البروتوكولات بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره على ما يبدو في نادٍ من دون ارتداء كمامة.

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