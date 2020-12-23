توتنهام يعبر ستوك سيتي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 11:29 مساء
مباراة توتنهام وستوك سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية. (تويتر)

بلغ توتنهام الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، اليوم الأربعاء، بفوزه على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الثاني 3-1.

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الدوري المحلي ما افقده صدارة الترتيب لمصلحة ليفربول وتراجعه للمركز السادس.

افتتح الويلزي غاريث بايل التسجيل بضربة رأس لعبها بطريقة ذكية في الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى بعيدا عن متناول الحارس أندرو لونيرغان، مستغلا تمريرة أمامية بعيدة المدى من زميله هاري وينكس (22).

وارتكب الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس خطأ في الخروج من مرماه ما كلف فريقه هدف التعادل بعد تمريرة من جايكوب براون إلى عمق منطقة الجزاء تابعها الإيرلندي الشمالي جوردان تومسون بتسديدة يسارية في الزاوية الضيقة (53).

واستعاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الاسبقية بهدف بعيد المدى من المدافع الويلزي بن دايفيس من قرابة 25 مترا لامست الكرة القائم وأكملت طريقها نحو الشباك (70).

وضمن توتنهام الانتصار عن طريق هاري كاين الذي سجل الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في سقف المرمى (81).

وتقام لاحقا المباراة الأخيرة في ربع النهائية حيث يلعب ايفرتون مع مانشستر يونايتد.

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