رونالدو يعتذر لجماهير يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 10:11 مساء
كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

حرص نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة لجماهير البينكونيري بعد خوض آخر مباراة لليوفي في عام 2020، والتي جاءت مخيبة بالخسارة أمام فيورنتينا أمس الثلاثاء بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «بالأمس مع الأداء الضعيف والنتيجة بعيدة كل البعد عن القبول، أغلقنا ألعابنا المجدولة لعام 2020، وهو عام خاص من نواحٍ عديدة، الملاعب الفارغة وبروتوكولات COVID والألعاب المؤجلة والتوقف الطويل والتقويم الضيق للغاية».

وأضاف: «هذا ليس عذرا لأي شيء، نحن نعلم أنه يجب علينا أن نعطي المزيد من أنفسنا، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة أكثر اتساقًا، نحن يوفنتوس! وببساطة لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب! آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير في العودة أقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى، لأن الموسم لا يزال بعيدًا عن الانتهاء وفي النهاية نعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى مع تيفوسي، ثقوا بنا، وثقوا بفريقنا بقدر ما نثق بك، وسنقوم بالتنفيذ».

وفقد يوفنتوس، 6 نقاط مرة واحدة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، بعد أن خسر أمام فيورنتينا بنتيجة 0-3 بالجولة الـ14 من المسابقة، وفقدان ثلاث نقاط أخرى بعد قرار الأولمبية الإيطالية بإعادة مباراته ضد نابولي في الجولة الثالثة.

ويتصدر ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة وله مباراة بالجولة الـ14 ضد لاتسيو، ويأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يواجه هيلاس فيرونا في نفس الجولة مساء اليوم الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر
ليبيا
شلقم: التحقيق الأميركي الجديد بقضية لوكربي لا يفتح الملف المغلق
ليبيا
واشنطن تتهم عنصرا سابقا في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي في ...
ليبيا
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري