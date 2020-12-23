رونالدو يعتذر لجماهير يوفنتوس

كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

حرص نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة لجماهير البينكونيري بعد خوض آخر مباراة لليوفي في عام 2020، والتي جاءت مخيبة بالخسارة أمام فيورنتينا أمس الثلاثاء بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «بالأمس مع الأداء الضعيف والنتيجة بعيدة كل البعد عن القبول، أغلقنا ألعابنا المجدولة لعام 2020، وهو عام خاص من نواحٍ عديدة، الملاعب الفارغة وبروتوكولات COVID والألعاب المؤجلة والتوقف الطويل والتقويم الضيق للغاية».

وأضاف: «هذا ليس عذرا لأي شيء، نحن نعلم أنه يجب علينا أن نعطي المزيد من أنفسنا، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة أكثر اتساقًا، نحن يوفنتوس! وببساطة لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب! آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير في العودة أقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى، لأن الموسم لا يزال بعيدًا عن الانتهاء وفي النهاية نعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى مع تيفوسي، ثقوا بنا، وثقوا بفريقنا بقدر ما نثق بك، وسنقوم بالتنفيذ».

وفقد يوفنتوس، 6 نقاط مرة واحدة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، بعد أن خسر أمام فيورنتينا بنتيجة 0-3 بالجولة الـ14 من المسابقة، وفقدان ثلاث نقاط أخرى بعد قرار الأولمبية الإيطالية بإعادة مباراته ضد نابولي في الجولة الثالثة.

ويتصدر ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة وله مباراة بالجولة الـ14 ضد لاتسيو، ويأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يواجه هيلاس فيرونا في نفس الجولة مساء اليوم الأربعاء.