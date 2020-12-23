تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مباراة سابقة بين الأهلي المصري ونظيره الزمالك. (أرشيفية : إنترنت)

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الإثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها بنفس اليوم بملعب الأهلي.

وأضاف الاتحاد: «سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق».

يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 42 لقبا وتوج باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، يتربع على صدارة المسابقة برصيد ست نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز السادس بأربع نقاط.