إيقاف مدافع أتليتيكو 10 أسابيع بسبب «المراهنات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 06:34 مساء
مدافع منتخب إنجلترا وأتليتيكو مدريد كيران تريبير. (فرانس برس)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، الأربعاء، أنه عاقب مدافع منتخب إنجلترا وأتليتيكو مدريد كيران تريبير، بالإيقاف عشرة أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه استرليني «94 ألف دولار» لمخالفته لوائح المراهنات.

ونفى تريبيير «30 عاما» ارتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات، لكن ووفقًا لـ«رويترز»، ثبت خرقه أربعا منها خلال جلسة استماع شخصية تمت بناء على طلبه، والتي حدثت في يوليو 2019.

وسيغيب اللاعب الآن عن 13 مباراة على الأقل مع متصدر الدوري الإسباني في كل المسابقات، بينها ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام تشيلسي في 23 فبراير المقبل.

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