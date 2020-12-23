محرز يقدم أسوء هدية في سنوية أرتيتا المهدد بالرحيل عن أرسنال

هدف محرز في أرسنال (إنترنت)

ألحق مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثقيلة بمضيفه أرسنال (4-1) ليزيد من محن الفريق اللندني الذي يعاني كثيرا على الصعيد المحلي حيث تعرض لثماني هزائم في 14 مباراة في الدوري، في حين حقق برنتفورد من الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه نيوكاسل من الدرجة الممتازة بفوزه عليه (1-صفر) وبلوغه الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم أمس الثلاثاء.

ولا شك بأن خسارة أرسنال ستزيد الضغوطات على كاهل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الذي احتفل للتو بمرور عام على استلامه منصبه وربما تؤدي إلى إقالته من منصبه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

استمر غياب هداف أرسنال الغابوني بيار اميريك اوباميانغ بداعي الإصابة، فشارك بدلا منه في مركز قلب الهجوم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في حين لعب البرازيلي غابريال مارتينيي العائد مؤخرا من إصابة أبعدته أشهر عدة عن الملاعب، على الجهة اليسرى.

وبكر البرازيلي غابريال جيزوس بالتسجيل لسيتي عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق، ثم أضاع جيزوس فرصة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس أرسنال الشاب الأيسلندي رونار اليكس رونارسون لكن الأخير تدخل ببراعة لإنقاذ الموقف.

ونجح لاكازيت في ادراك التعادل لأرسنال من كرة رأسية، ورد سيتي التحية بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف في مدى 18 دقيقة بدأها الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة فشل في التعامل معها الحارس الأيسلندي فافلتت من يديه وتهادت داخل الشباك، ثم أضاف فيل فودن الثاني بتسديدة قوية، قبل أن يختتم المدافع الفرنسي ايميريك لابورت مهرجان الأهداف بكرة رأسية.

مفاجأة برنتفورد

وفي المباراة الثانية بين برنتفورد ونيوكاسل، سجل جوش داسيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها برنتفورد هذا الدور في تاريخه علما بأنه أخرج ثلاثة أندية أخرى من الدرجة الممتازة هي وست برميتش البيون وساوثمبتون وفولهام، في طريقه إلى المربع الذهبي.

وكان برنتفورد قاب قوسين أو ادنى من الصعود إلى الدرجة الممتازة في نهاية الموسم الماضي لكنه خسر مباراة الملحق ضد فولهام، في المقابل، كان نيوكاسل الذي عانى من إصابة عدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، يمني النفس في بلوغ أول نصف نهائي في مسابقات الكأس المحلية منذ موسم 2004-2005 عندما خاض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل لم يحرز أي لقب محلي منذ إحرازه كأس الاتحاد الإنكليزي العام 1955، ويختتم الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء، فيلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد وستوك سيتي مع توتنهام.