احتفالية عالمية لـ«بيج رامي» أمام الأهرامات فور وصوله القاهرة.. الخميس

البطل المصري بيج رامي (إنترنت)

يصل العاصمة المصرية القاهرة، صباح غدا الخميس، بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين، عائداً من الولايات المتحدة الأميركية، عقب مشاركته في النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في استقبال «بيج رامي»، ورئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمي، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذى تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

أفراح شعبية

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، «بيج رامي» ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد، بعد التتويج بالبطولة، كما أهدى رامي اللقب لجمهوره في مصر والوطن العربي، مشددًا على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية.

وأشاد رامي بالدور الذى لعبه إسلام قرطام في دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى في مشواره مع رياضة كمال الأجسام، وشدد رامي على أن الفوز بلقب «مستر أولمبيا» لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة أبرزها إصابته بـ«كورونا»، والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.

احتفالية كبيرة

من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة كوسكواد الشركة الراعية للنجم العالمي «بيج رامي» إسلام قرطام عن تنظيم احتفالية كبيرة تليق بالإنجاز التاريخي للبطل المصري، الذى أصبح حديث العالم في الساعات الماضية، بعدما نجح في قهر مرضه بكوفيد 19، ثم التتويج بالبطولة الأهم، لذا أكد إسلام قرطام أن تكريم رامي السبيعي أمر هام للغاية لأنه نموذج للشباب المصري المقاتل من أجل تحقيق حلمه من ناحية، بخلاف أنه يستحق كل شئ جيد بعد الفرحة التى عاشها الشعب المصرى أثر تتويجه باللقب من ناحية أخرى.

وكشف قرطام عن الإحتفالية التى تم اعدادها للبطل المصري قائلاً: «المؤسسة اعدت احتفال كبير منذ لحظة وصول رامي إلى مصر، يبدأ باستقباله في المطار بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، ثم يخرج البطل من صالة الوصول ويستقل حافلة مكشوفه حتي مقر الإحتفال والمؤتمر الصحفي العالمي والذي سيقام في أشهر الفنادق المطلة على الأهرامات، وهو مكان تم اختياره بدقة حيث يحمل تاريخ مصر متمثلاً في الأهرامات ومستقبلها الذى يمثله بيج رامى صاحب الإنجاز التاريخي».

رمز للشباب

وتابع رئيس مؤسسة كوسكواد قائلاً: «رامي تحول إلى رمز للشباب الرياضي فهو صاحب مشوار خاص ملئ بالنجاحات، والصعوبات التى تغلب عليها في النهاية ووصل إلى منصات التتويج وأحرز أهم بطولة في العالم، في وقت كان بعيداً عن الترشح للفوز بعد إصابته بالكورونا واستبعاده من البطولة المؤهلة لمستر أوليمبيا 2020».

وطالب قرطام الشباب بالحذو حذوه والتمسك بالأمل في تحقيق الهدف، وعدم اليأس مهما كانت الظروف المحيطة، لقناعته أن الشباب في مصر يمتلك جينات خاصة من الممكن أن تدفع بهم لأعلى الدرجات بشرط الإيمان بالقدرة على تحقيق الحلم، كما أكد قرطام على أهمية دعم وزارة الرياضة والدور الذى يلعبه الدكتور أشرف صبحي، لا سيما وأنه كان يتابع رامى بشكل مستمر، وقام بالإتصال به قبل السفر للمشاركة في البطولة لدعمه، والوقوف خلفه، وأكد له أن الجميع ينتظر منه تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، وهو ما كان له مفعول السحر للاعب ورفع من معنوياته كثيرا في مرحلة صعبة.

جهد كوسكواد

وشدد رئيس المؤسسة الراعية لـ«بيج رامى» على أن الإنجاز العظيم، هو فخر لكل المصريين ولابد من استغلاله رياضياً لمواصلة دعم المواهب الرياضية الشابة لخلق تجارب رائعة اسوة بما حققه رامي السبيعي أبن محافظة كفر الشيخ.

وأختتم قرطام قائلا «أن كوسكواد التى لا تهدف للربح تسير على الطريق الصحيح، وبدأت تحصد جهد العمل على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان هناك خطة تهدف لدعم الشباب المصري الذى يحتاج لمن يساعده على إظهار طاقته وخروجها للنور بشكل صحي وسليم، ومثل هذه الرياضات تساعد على ذلك وتوجه الشباب المصري إلى الطريق الصحيح بدلاً من انزلاقهم في اهتمامات أخرى تضر بهم وبالمجتمع، مؤكدًا على أن هناك المزيد من الإنجازات ستتحقق في ظل رغبة الجميع مواصلة النجاحات، وتحقيق الأهداف الكبرى بإستمرار من أجل وصول المصريين إلى منصات التتويج لرفع اسم مصر عالياً فى كل المحافل الرياضية».