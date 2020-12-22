الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يحصن صدارته بالفوز على سوسييداد.. وفالنسيا يسقط أمام إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 11:20 مساء
لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بالفوز على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني (فرانس برس)

حصّن أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-صفر، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت خسارة جديدة لفالنسيا وكانت أمام الضيف إشبيلية صفر-1.

في المباراة الأولى سجل ماريو ايرموسو «49» وماركوس لورينتي «75». وعزز أتلتيكو مركزه الأول برصيد 32 نقطة، وابتعد موقتا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يلعب غدًا الأربعاء مع ضيفه غرناطة، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 26 نقطة في المركز الثالث الذي بات مهددا من قبل فيا ريال «الرابع بـ25 نقطة» الذي يلعب لاحقا مع أتلتيك بلباو.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لريال سوسييداد المتصدر السابق «الليغا» بعد ثلاثة تعادلات في آخر ست مباريات، ما يجعل مركزه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مهددا، لا سيما أن ملاحقيه كثر ويتقدمهم فيا ريال وإشبيلية وبرشلونة الذي يحل ضيفا لاحقا على بلد الوليد.

وفي المباراة الثانية واصل فالنسيا نتائجه السيئة بسقوطه على أرضه امام إشبيلية صفر-1، وسجل سوسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وهي الخسارة الثانية لصاحب الأرض في آخر ست مباريات مقابل أربعة تعادلات، ويعود تاريخ فوزه الأخير إلى الثامن من نوفمبر الماضي عندما اكتسح ريال مدريد 4-1 ضمن المرحلة التاسعة.

ويعاني فالنسيا في الموسم الحالي، إذ حقق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة مقابل ست هزائم ومثلها من التعادلات، ما وضعه في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، في حين رفع إشبيلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس موقتا.

وفاز إشبيلية في مبارياته الست الأخيرة خارج أرضه في جميع المسابقات، ليحقق بذلك أفضل سلسلة انتصارات خارج ميدانه في تاريخ مشاركاته في الدرجة الأولى.

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