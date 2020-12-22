نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 09:41 مساء
صورة لملعب "أليانز ستاديوم" مؤرخة في الرابع من أكتوبر 2020. (فرانس برس)

فاز نادي نابولي، اليوم الثلاثاء، بالاستئناف الذي تقدم به بعد تخسيره في أكتوبر الماضي، المباراة ضد يوفنتوس بنتيجة صفر-3، وخصم نقطة واحدة من رصيده لعدم حضوره للملعب لخوض المباراة في الدوري الإيطالي لوجود لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس «كورونا المستجد».

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن المباراة ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في 13 يناير المقبل. وقال رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس على «تويتر» عن القرار: «نحن سعداء.. نحن نعيش في بلد لا يمكن فيه إدانة أولئك الذين يحترمون القوانين.. ونابولي دائما يتبع القواعد».

ورفع نابولي قضيته إلى إحدى اللجان التحكيمية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، بعد أن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي الطعون التي تقدم بها.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إنها «قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي وألغت دون تأجيل قرار محكمة الاستئناف الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بما في ذلك عقوبتا الخسارة أمام يوفنتوس وخصم نقطة».

وتم إعلان فوز يوفنتوس بالمباراة التي كانت مقررة في الرابع من أكتوبر 3-صفر، لعدم سفر نابولي إلى تورينو، بالاضافة إلى حسم نقطة من رصيد الأخير.

وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الإبقاء على موعد المباراة كما كان مخططا لها.

وبحسب البروتوكول المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» فإن الحالة الوحيدة التي تؤدي إلى تأجيل المباراة هي وجود عشر حالات إيجابية جديدة بـ«كوفيد-19» في الفريق على مدى الأسبوع، وهو ما انطبق على وضع جنوى التي أجلت مباراته مع تورينو خلال المرحلة نفسها.

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