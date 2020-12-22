رسميا.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 06:37 مساء
إيكر كاسياس مع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عودة إيكر كاسياس، حارس مرماه إلى صفوفه لشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقبا لاعبا.

وقال النادي الملكي في بيان له وفقًا لـ«جول»: «نادي ريال مدريد يعلن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد نائبا للمدير العام.. كاسياس هو أحد أساطير ريال مدريد، ويمثل قيم نادينا وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا».

وتابع: «فاز كاسياس بـ19 لقبًا خلال 25 عامًا دافع فيها عن قميصنا: 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس عالم للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 5 بطولات دوري إسباني، 2 كأس ملك و4 كؤوس سوبر إسبانية (في البرتغال، مع بورتو، فاز بالدوري مرتين وكأس محلية مرة واحدة وكأس السوبر)».

واختتم: «بالنسبة لريال مدريد، إنه لشرف كبير أن نستقبل أحد كبار قادة الفريق في الوطن».

وتنفذ مؤسسة ريال مدريد أنشطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت به أخيرا بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين، ولم يحدد النادي المعالم الدقيقة للدور الذي سيلعبه كاسياس في المؤسسة.

ويعود حارس المرمى الدولي السابق «167 مباراة دولية»، بطل العالم 2010 وأوروبا عامي 2008 و2012، إلى الريال بعد خمسة أعوام من رحيله عنه لإنهائه مسيرته الكروية في صفوف نادي بورتو، حيث اضطر إلى اعتزال اللعب في الرابع من أغسطس الماضي عن سن 39 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في حصة تدريبية مطلع مايو 2019.

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