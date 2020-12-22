جنوى يعيد بالارديني بعد أربعة أشهر للعمل على الإنقاذ من هبوط الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 03:12 صباحا
مدرب جنوى ماران (يمين) يصافح مدرب ميلان بيولي (فرانس برس)

استعان جنوى بمدربه السابق دافيدي بالارديني بعدما استغنى أمس الإثنين عن رولاندو ماران بعد أربعة أشهر من توليه منصبه، وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم أمام بينيفينتو (صفر-2) في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأصدر جنوى بياناً الإثنين في ما يتعلق بالتخلي عن ماران، جاء فيه «يعلن نادي جنوى أنه أعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه، النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدماها»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ثم أعلن لاحقا أن «نادي جنوى أوكل الإدارة الفنية للفريق الأول الى دافيدي بالارديني»، مضيفا «المدرب يعود إلى جنوى حيث سبق له أن درب في ثلاث فترات سابقة».

وتولى أبن الـ56 عاما تدريب جنوى بين 2010 و2011 ثم عامي 2013 و2017، علما أنه مر أيضا بأندية لاتسيو، باليرمو، كالياري وبولونيا، وفي مرتين من أصل الثلاث التي استلم فيها الفريق، كان الأخير مهددا بالهبوط لكنه نجح في إنقاذه.

ويحتل جنوى حالياً المركز قبل الأخير، ولم يفز بأي مباراة منذ المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي في سبتمبر الماضي.

واستلم ماران الاشراف عليه في أغسطس الماضي بعدما أفلت الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السابع عشر خلال الموسم المنصرم.

لكن ابن الـ57 عاما وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه في مستهل مهمته، بعدما أصيب أكثر من 20 عضواً في الفريق بفيروس كورونا المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي
ثقافة وفن
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة في الثلج