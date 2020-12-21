كريم بنزيما أبرزهم... سيطرة مدريدية على جوائز «ماركا» للأفضل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 09:45 مساء
النجم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد .. (تويتر)

أقامت جريدة «ماركا» الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، عبر الفيديو، حفل جوائز اللاعبين للموسم الماضي في إسبانيا (2019 - 2020). 

 وشهد الحفل تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، بجائزة هداف الدوري الإسباني «البيتشيتشي» بعدما سجل 25 هدفًا - وفقا لـ «ماركا».

وتوج كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بجائزتين، الأولى جائزة «ألفريدو دي ستيفانو» كأفضل لاعب في الموسم، والثانية جائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير «هيونداي»

كما فاز تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بجائزة «زامورا» كأفضل حارس، ليكسر سطوة يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد عليها.

وتقاسم زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي، مع جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، جائزة «ميجيل مونوز» كأفضل مدرب في الموسم، حيث حصد كلاهما 67 نقطة.

وحصد جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، جائزة «زارا» كأكثر لاعب إسباني تسجيلا للأهداف، لينهي هيمنة إياجو أسباس، نجم سيلتا فيجو، الذي فاز بهذه الجائزة لـ3 سنوات متتالية.

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