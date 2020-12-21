الدوري الأميركي للمحترفين يدخل عالم المجهول للموسم الثاني تواليا بسبب «كورونا»

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يحاول اختراق لاعبي فينيكس صنز في مباراة ودية ..(ا ف ب)

يدخل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة إلى عالم المجهول اعتبارا من الثلاثاء مع انطلاق نسخته الـ75 المثيرة للاهتمام «موسم 2020-2021» بعد أقصر فترة راحة في التاريخ على خلفية جائحة «كوفيد-19» المستعرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

قبل 70 يوما، توج «الملك» ليبرون جيمس باللقب الرابع في مسيرته الاحترافية عندما قاد لوس أنجليس ليكرز إلى اللقب بعدما فعلها مع ميامي هيت مرتين وكليفلاند كافالييرز مرة واحدة - وفقا لوكالة «فرانس برس».

بتتويجه باللقب عادل لوس أنجليس ليكرز الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان مسجلا باسم بوسطن سلتيكس (17 لقبا)، في نهاية موسم فريد من نوعه، كان على وشك الإلغاء بسبب فيروس كورونا المستجد والاحتجاجات ضد الظلم العنصري والتي أدت إلى مقاطعة بعض مباريات الأدوار الإقصائية، قبل أن يستكمل في فقاعة الحجر الصحي في أورلاندو.

ويُعدّ الموسم المنصرم الأطول في تاريخ دوري المحترفين إذ استمر لسنة كاملة (توقف لمدة أربعة أشهر ونصف بسبب فيروس كورونا)، مع أقصر فترة راحة بين الموسمين مما يشكل تحديا غير مسبوق لليكرز ووصيفه ميامي هيت (فاز ليكرز في النهائي 4-2).

وتظل هذه السياقات المرهقة للأجساد والعقول، حديث الساعة وستستمر في مواكبة الحياة اليومية لنجوم الكرة البرتقالية طوال العام المقبل.

وبسبب الوضع الاقتصادي المتعثر بعد خسارة 1,4 مليار دولار من الإيرادات خلال موسم 2019/2020، لم تنتظر رابطة الدوري الأميركي للمحترفين طويلا لبدء الموسم الجديد اعتبارا من فترة عيد الميلاد حيث المتابعة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون كبيرة جدا.

كما تم الاتفاق على إقامة 72 مباراة في الموسم العادي بدلا من 82، وستقام الأدوار الإقصائية في مايو، والدور النهائي في يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 يوليو - 8 أغسطس)، الهدف الآخر للعديد من النجوم الدوليين.

حفنة من الجماهير

أرادت رابطة الدوري أن تقام المباريات على الأرض وخارجها. ورغم نجاح فقاعة ديزني وورلد التي صمدت أمام فيروس «كوفيد-19» لمدة ثلاثة أشهر ونصف، فإنه لم يتم اللجوء إلى هذه الفكرة مجددا لعدة أسباب: التكلفة، والبعد عن العائلات، بالإضافة إلى الرغبة في إعادة الجماهير إلى الملاعب خلال الموسم، بفضل اللقاح ضد «كوفيد-19»، أو على الأقل على أساس الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس لدى وصولهم إلى الملاعب.

ولكن في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة حيث ينتشر الوباء سريعا، يخطط عدد قليل من الفرق من بين الثلاثين في الدوري، لاستقبال عدد صغير من المتفرجين (يوتا جاز، هيوستن روكتس، نيو أورليانز بيليكانز، أورلاندو ماجيك، ممفيس غريزلير، تورنتو رابتورز)، فيما تخطط الأندية الأخرى إلى اللعب خلف الأبواب المغلقة.

واضطر تورونتو ربتورز، بطل 2019، إلى الانتقال إلى خليج تامبا (ولاية فلوريدا)، لخوض مبارياته البيتية، وذلك بسبب القيود المشددة التي تفرضها كندا على الوافدين إليها خصوصا الحجر الصحي لمدة أسبوعين مما يجعل الإقامة الكلاسيكية، لمدة يومين أو ثلاثة أيام، لفريق قادم إلى البلاد للعب في تورونتو، مستحيلة.

وللحد من المخاطر المرتبطة بالفيروس، تم تخفيض تنقلات الأندية بنسبة 25٪، خصوصا المواجهات بين فريقين في فترة متقاربة، حيث اقترحت الرابطة إقامة قمة بين الفريقين في مدى يومين على الملعب نفسه.

ومنذ استئناف اللاعبين التدريبات، كشفت رابطة الدوري عن 48 حالة إيجابية من أصل 546 فحصا خلال الأسبوع الأول، و8 حالات جديدة في الأسبوع الثاني، وواحدة فقط في الأسبوع الأخير.

عام صعب آخر

لذلك يبدو أن بروتوكولاتها الصحية فعالة وتعمل بشكل جيد. لكن الخوف من أن يفتك الوباء بفريق بأكمله يظل كبيرًا. وتساءل نجم دالاس مافريكس السلوفيني العملاق لوكا دونتشيتش قائلا «من هو الفريق الذي لن يكون لديه عضو تكون نتيجة اختباره إيجابية؟».

وقال صانع ألعاب تورونتو رابتورز كايل لاوري «سيحدث ذلك دون أن نعرف بالضرورة كيف»، مضيفا «لكن اللاعبين، الفرق، ورابطة الدوري، يجب علينا المضي قدما. سيكون عامًا آخر صعبًا».

وبعد حضورها اللافت في فقاعة عالم ديزني، لن تظهر عبارة «حياة السود مهمة» على أرضية الملاعب ولا شعارات على ظهر قمصان اللاعبين، للتنديد بالظلم العنصري. لكن القتال سيستمر، كما وعد اللاعبون الذين لن يترددوا في التحدث عند الضرورة.

وأوضح نجم لوس أنجليس كليبرز الفرنسي نيكولا باتوم في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أنه «يجب أن نحافظ على هذه المعركة يوميا. نحن قدوة للشباب. يجب أن نظهر لهم أننا يجب أن نكافح من أجل ما نؤمن به وما نحن عليه».

وأضاف الجناح الفرنسي أنه سيقاتل أيضًا من أجل لقب بطل الدوري مع كليبرز الساعي لتعويض خيبة أمله في الأدوار الإقصائية الأخيرة.

ويفتتح كليبرز الموسم الجديد بمواجهة جاره ليكرز حامل اللقب الثلاثاء، فيما يحل غولدن ستايت ووريرز ضيفا على نيويورك نيكس قبلها بثلاث ساعات.