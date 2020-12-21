ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غاب إبراهيموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 03:20 صباحا
البرتغالي رافايل لياو يحتفل بعد افتتاحه التسجيل لميلان (فرانس برس)

عاد ميلان إلى سكة الانتصارات وبقي متصدرا أمام جاره اللدود إنتر، وذلك بعدما حسم مواجهته الصعبة مع مضيفه ساسوولو (2-1)، أولهما بات الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر مهاجمه الدولي البرتغالي رافايل لياو، أمس الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة التي قلب خلالها أتالانتا الطاولة على ضيفه روما وحول تخلفه إلى فوز (4-1) بفضل البديل السلوفيني يوسيب إيليشيتش.

ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء على خلفية تعادلين على التوالي في المرحلتين الماضيتين، ما سمح لجاره إنتر في أن يصبح على بعد نقطة واحدة منه فقط، لكنه نجح أمس الأحد في الخروج منتصرا من ملعب ساسوولو والبقاء أمام «نيراتسوي» الفائز بدوره على ضيفه المتواضع سبيتسيا (2-1)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومرة أخرى، غاب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان بسبب إصابة تعرض لها في 22 الشهر الماضي، مع أن المعطيات الأولية كانت ترجح مشاركته التي تأجلت في منتصف الأسبوع ضد جنوى (2-2).

واستأنف أبن الـ39 عاما التدريبات منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتم استدعاؤه لخوض مباراة جنوى، ثم غاب عن الزيارة إلى ملعب ساسوولو الأحد، وباتت هي المباراة الثامنة على التوالي التي يغيب عنها السويدي بواقع خمسة في الدوري، وثلاثة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إضافة إلى غيابه عن أربع مباريات في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه كان رغم ذلك متصدرا لترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف حتى هذه المرحلة حيث تراجع إلى المركز الثالث لصالح نجمي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل الأحد هدفه الـ11 مع إنتر.

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