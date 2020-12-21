ليل يستعيد الصدارة بتعادل مع سان جرمان في غياب نيمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 03:03 صباحا
مبابي أمام مدافع ليل زكي جيليك (فرانس برس)

استعاد ليل الصدارة بتعادله مع ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب دون أهداف أمس الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وتوقفت انتصارات ليل المتتالية عند ثلاثة وسقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق الأهداف أمام ليون الفائز على مضيفه نيس برباعية نظيفة أول أمس السبت في افتتاح المرحلة، فيما تراجع باريس سان جرمان إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لعدم تعافيه من الإصابة، فيما أبقى المدرب الألماني توماس توخل النجم الأخر كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من إصابة عضلية أرغمته على الغياب عن الحصة التدريبية أول أمس السبت.

وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في المباراة والأكثر استحواذا على الكرة واندفاعا إلى الهجوم وكاد يفتتح التسجيل في مناسبات عدة أبرزها رأسية الألماني ثيلو كيهرر إثر ركلة حرة جانبية أنبرى لها الإيطالي اليساندرو فلورنتسي مرت بجوار القائم الأيمن، وأخرى للبرازيلي رافينيا من مسافة قريبة إثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ارتطمت بالقائم الأيمن.

وأنقذ الحارس مايك ماينان مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة بالكعب من المهاجم الإيطالي مويز كين إثر تمريرة عرضية من دي ماريا، وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه البرتغالي جوزيه فونتي ابعادها من باب المرمى لكنها كانت في طريقها إلى الشباك قبل أن يتصدى لها على دفعتين.

ودفع توخل بمبابي والألماني يوليان دراكسلر مكان دي ماريا ورافينيا، دون أن تتغير النتيجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إصابات كوفيد-19 الطويلة الأمد».. كفاح للاعتراف بالظاهرة