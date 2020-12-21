ليل يستعيد الصدارة بتعادل مع سان جرمان في غياب نيمار

مبابي أمام مدافع ليل زكي جيليك (فرانس برس)

استعاد ليل الصدارة بتعادله مع ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب دون أهداف أمس الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وتوقفت انتصارات ليل المتتالية عند ثلاثة وسقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق الأهداف أمام ليون الفائز على مضيفه نيس برباعية نظيفة أول أمس السبت في افتتاح المرحلة، فيما تراجع باريس سان جرمان إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لعدم تعافيه من الإصابة، فيما أبقى المدرب الألماني توماس توخل النجم الأخر كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من إصابة عضلية أرغمته على الغياب عن الحصة التدريبية أول أمس السبت.

وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في المباراة والأكثر استحواذا على الكرة واندفاعا إلى الهجوم وكاد يفتتح التسجيل في مناسبات عدة أبرزها رأسية الألماني ثيلو كيهرر إثر ركلة حرة جانبية أنبرى لها الإيطالي اليساندرو فلورنتسي مرت بجوار القائم الأيمن، وأخرى للبرازيلي رافينيا من مسافة قريبة إثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ارتطمت بالقائم الأيمن.

وأنقذ الحارس مايك ماينان مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة بالكعب من المهاجم الإيطالي مويز كين إثر تمريرة عرضية من دي ماريا، وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه البرتغالي جوزيه فونتي ابعادها من باب المرمى لكنها كانت في طريقها إلى الشباك قبل أن يتصدى لها على دفعتين.

ودفع توخل بمبابي والألماني يوليان دراكسلر مكان دي ماريا ورافينيا، دون أن تتغير النتيجة.