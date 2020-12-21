‎بيج رامي.. بطل يسجل مصر بالذهبية لأول مرة في «مستر أولمبيا» 2020

بيج رامي على مسرح التتويج (إنترنت)

دخلت لعبة كمال الأجسام في مصر العالمية، بعدما حقق البطل بيج رامي ‎إنجازا تاريخيا، حيث كتب‎ اسمه بحروف من ذهب، أمس الأحد، بتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا» 2020، أحد أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام ‎في العالم، ليصبح أول مصرى يتوج باللقب.

رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامى»، أبدى سعادته الشديدة، بعد تتويجه بلقب «مستر أولمبيا»، وأهدى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، مؤكدا أن هذا اللقب التاريخى تستحقه الجماهير المصرية والعربية، خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التى يشارك فيها.

حديث بيج رامي

وقال رامي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «الحمد لله دائما وأبداً، تعبنا توج بالفوز، وألف مبروك للعرب ولمصر ولأهلي وكل أحبابي، الفوز بلقب مستر أولمبيا لم يكن سهلا على الاطلاق، خاصة أنه جاء وسط أزمات قبل البطولة، أبرزها إصابتي بكورونا، والتي كانت ستبعدني عن المشاركة، لكن الحمد لله نجحت في قهر المرض والتتويج باللقب».

ووجه بيج رامي الشكر لرئيس الاتحاد المصرى لرياضة ستريت وورك أوت ومالك مؤسسة كوسكواد إسلام قرطام على الدعم الذى وجهه له ومساندته في الفترة الماضية وتحديدا قبل المشاركة في بطولة «مستر أولمبيا»، كما أشاد بالدعم المعنوى الذى ناله من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الذي كان يتابعه واتصل به قبل إنطلاق البطولة وكان من أوائل المهنئين له بعد التتويج.

وتابع رامى قائلا: «بدايتي كانت صعبة جدا، تعرضت للرسوب في الجامعة، والدي رحمه الله تحدث معي، وقال لي في كل الأحوال أنا فخور بيك، ومهما حصل لازم تكون فخور بنفسك والناس ينظرون لك بفخر، إنك أعظم إنسان في الدنيا، هكذا حفزني لمشواري، وبهذه الكلمات البسيطة غير حياتي لأكون إنسان جديد».

وأكمل «بدأت بأمكانيات بسيطة، حتى وصلت لمسرح مستر أولمبيا، وأنا أمسك بالميدالية الذهبية، خططت لحياتي على قد إمكانياتي، وكل ما تكبر امكانياتي أطور طموحاتي أكثر، سعيد باللقب الغالي، واعتبره نصرا كبيرا لمصر وللرياضة المصرية، وأتمنى النجاح في حصد المزيد من الألقاب الكبرى خلال المرحلة المقبلة».

وتوج المصري رامي السبيعي بلقب بطولة «مستر أوليمبيا» 2020، وهي البطولة الأعلى والأهم في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في لاس فيجاس الأميركية، والتي شهدت أيضا مشاركة البطل العالمي الليبي كمال القرقني الحائز على الفضية في الوزن الثقيل 212 رطلا.

التحول من الهواة للنجومية

سجل بيج رامي أول ظهور له على مسرح «مستر أولمبيا» للهواة العام 2012، ووزنه وقتها كان 286 رطلًا، ونجح وقتها في تحقيق المركز الأول، بخلاف فوزه في العام التالي 2013 ببطولة «New York Pro».

تمكن بيج رامي من تسجيل أول ظهور له في بطولة «مستر أولمبيا» العام 2013، وحقق وقتها المركز الثامن بين المشاركين والتي كانت مليئة بالنجوم وقتها، إلا أن السبيعي وضع اسمه ضمن أفضل 10 لاعبين.

استمر بيج رامي في المشاركة ببطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين أعوام 2014 التي حصل فيها على المركز السابع، ثم 2015 التي احتل فيها المركز الخامس، و2016 التي استطاع أن يحصل فيها على المركز الرابع، والعام الماضي أيضًا كوصيف، إلى أن نجح هذا العام فى أن يتوج باللقب ليكتب اسمه مع المشاهير والنجوم الذين فازوا باللقب.

هدية كوسكواد

أعرب رئيس الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، ومالك مؤسسة كوسكواد إسلام قرطام، عن سعادته بالإنجاز التاريخى الذي حققه بيج رامى بعد فوزه بلقب «مستر أولمبيا» 2020، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بالبطولة الأشهر والأقوى والأكبر في عالم كمال الأجسام.

وقال إسلام قرطام، رئيس الشركة الراعية لـ«بيج رامي»: «إن الإنجاز العظيم ‎الذي حققه رامي السباعي، هو هدية كوسكواد للمصريين، خاصة فئة الشباب التى يراهن عليها ويدعمها رياضيا، لقناعته التامة أن الشاب المصرى يمتلك جينات البطل في مختلف المجالات الرياضية».

وأضاف «أن ما حققه بيج رامي شئ لا يصدقه عقل بعدما تحدى كورونا، وحقق حلمه بالفوز بأكبر بطولة فى عالم كمال الأجسام».

وأشاد إسلام بدعم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، الذى كان يتابع بيج رامى من خلال الاتصال به قبل السفر للمشاركة فى البطولة لدعمه، بخلاف كونه من أوائل المهنئين للاعب بعد التتويج باللقب.

وشدد قرطام على أن كوسكواد تعمل وفق خطة طويلة تم وضعها من أجل دعم الرياضات الشهيدة، موضحا أنه على مدار ٥ سنوات تم تنظيم بطولات تأهيلية ومحلية في كمال الأجسام بفئاتها، ثم كان الحدث الأعظم فى مارس الماضى بإستضافة مهرجان «مستر أولمبيا» لأول مرة فى مصر، والذى حقق نجاحات كبيرة، رغم إقامته وسط ظروف مناخية صعبة، ومع بداية انتشار كورونا، لكنه خرج بشكل مميّز نال إعجاب الحكام الأجانب والمسؤولين الذين حضروه.

واختتم إسلام قرطام حديثه بالتأكيد على أن كوسكواد ستقدم المزيد للشباب المصرى في المرحلة المقبلة، موضحا أن الهدف من وراء رعاية هؤلاء الأبطال هو مشاهدتهم على منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا فى الفعاليات الرياضية.

بيج رامي يتلقى الدعم والمساندة (إنترنت)