بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 06:47 مساء
بيليه وميسي. (إنترنت)

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة عاطفية إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعد أن عادل الأخير رقمه التاريخي.

وسجل ميسي أمس السبت، هدفا لبرشلونة في مرمى ضيفه فالنسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني «الليغا».

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 643 بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ.

وبدأ الجوهرة السوداء بيليه صاحب الـ«80 عاما» مشواره مع سانتوس في العام 1956 في سن الخامسة عشرة، واستمر في صفوف النادي حتى العام 1974 بإجمالي مشاركات بلغت 665 مباراة.

وكتب بيليه عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، عقب معادلة ميسي لإنجازه: «عندما يفيض قلبك بالحب فمن الصعب تغيير المسار.. مثلك، أعرف كيف يكون الأمر عندما تحب ارتداء نفس القميص كل يوم، أدرك أنه لا يوجد أفضل من المكان الذي تشعر من خلاله بأنك في بيتك».

وأوضح: «أهنئك على رقمك التاريخي، ليونيل، لكن قبل كل شيء أهنئك على مسيرتك الجميلة في برشلونة.. مثل قصصنا في حب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ستكون نادرة في عالم كرة القدم، تعجبني للغاية ليو ميسي».

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي: «هناك رقم قياسي آخر لبيليه يسعى ميسي لتحطيمه.. الأهداف الـ77 التي سجلها بيليه لمنتخب بلاده تظل الرقم القياسي على مستوى أميركا الجنوبية، لكن ميسي صاحب الـ71 هدفا يحتاج إلى ستة أهداف أخرى لمعادلة هذا الإنجاز».

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