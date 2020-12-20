كريستيانو يصالح نفسه ويهزم إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في مباراة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 03:23 صباحا
كريستيانو (فرانس برس)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى وصافة موقتة وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية خلال الفوز (4-صفر) على مضيفه بارما في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي النتيجة لبطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية (23)، فيما سجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 26 و48، قبل أن يضيف الاسباني الفارو موراتا الرابع (86)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بنقطة عن ميلان المتصدر الذي يحل على ساسوولو اليوم الأحد في مباراة صعبة، وبفارق الأهداف عن إنتر الثالث الذي يستضيف سبيتسيا.

وكان فريق المدرب أندريا بيرلو سقط في فخ التعادل (1-1) على أرضه أمام أتالانتا في المرحلة السابقة الأربعاء أهدر خلالها رونالدو ركلة جزاء.

وقال بيرلو بعد الفوز «كان رونالدو غاضبًا جدًا بعد أن أهدر ركلة الجزاء، ولكن لحسن الحظ لم يكن لديه الكثير من الوقت للتحسر عليها وحصل فورًا على الفرصة لإظهار كم يحب تسجيل الاهداف».

وهذا الفوز السابع ليوفنتوس مقابل ستة تعادلات هذا الموسم في «سيري أ» ولا يزال الفريق الوحيد بالتشارك مع ميلان من دون أي هزيمة.

وعن المباراة علّق بيرلو لاعب يوفنتوس السابق «نصل ببطء إلى حيث نريد جميعنا، ليس فقط أنا، ولكن أيضًا اللاعبين».

وبات رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين مع 12 هدفًا من 9 مباريات متفوقًا على السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان المبتعد منذ فترة بسبب الإصابة ولن يعود إلى الملاعب قبل يناير والذي سجل 10 أهداف في ست مباريات.

كما أصبح أفضل لاعب في العالم خمس مرات أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في العام 2020 بعدما رفع رصيده إلى 33 هدفًا في «سيري أ» خلال السنة الحالية متجاوزًا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32) نجم بايرن ميونيخ الألماني الفائز الخميس بجائزة أفضل لاعب في العام التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» متفوقًا على البرتغالي والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

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