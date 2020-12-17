ميلان ينجو وإنتر يخطف في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 03:48 صباحا
لوكاكاو يقود هجمة للإنتر (فيسبوك)

نجا ميلان من خسارة أولى كانت تلوح في الأفق وتعادل مع مضيفه جنوى (2-2) أمس الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت فوز إنتر على نابولي (1-صفر)، وتعادل يوفنتوس مع اتالانتا (1-1).

في المباراة الأولى سجل ماتيا ديسترو هدفي جنوى، ودافيد كالابريا والفرنسي بيار كالولو لميلان، ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر وأربع نقاط عن يوفنتوس، وكان الفريق اللومباردي على وشك أن يتجرع مرارة هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي لولا هدف مدافعه الفرنسي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ميلان ويوفنتوس هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا بعد طعم الهزيمة في «سيري أ»، حيث فاز الأول بثماني مباريات وتعادل في أربع في مقابل ستة انتصارات ومثلها من التعادلات ليوفنتوس.

وأعاد مدرب ميلان ستيفانو بيولي تراجع مستوى فريقه للغيابات وقال «لدينا ستة لاعبين غائبين، لكن أولئك الذين لعبوا أثبتوا أنهم على قدم المساواة، فريقنا لم يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات عديدة وهذا هو هدفنا».

واستمر غياب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن الروسونيري لعدم تعافيه تمامًا من الاصابة التي تعرض لها في 22 نوفمبر الماضي أمام نابولي.

وفي المباراة الثانية، خطف إنتر فوزًا من نابولي المنقوص عدديًا بهدف أحرزه البلجيكي روميلو لوكاكاو من ركلة جزاء وطرد لورنسو إنسيني جراء اعتراضه على احتساب الحكم ركلة الجزاء التي جاء منها هدف المباراة الوحيد في مباراة كان فيها الضيوف الطرف الأفضل طيلة دقائقها واهدروا الكثير من الفرص الخطرة.

وقال مدرب نابولي جينارو غاتوزو منتقدًا «فقط في إيطاليا يتم طرد اللاعبين من أجل هذه الأشياء الاعتراض على ركلة جزاء مشكوك فيها».

وخسر نابولي جهود لاعبه البلجيكي درايس ميرتنس في ربع الساعة الأول بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الانسحاب من الملعب باكيًا.

في المقابل وصف انتونيو كونتي الفوز بأنه انتصارٌ مؤلمٌ قائلا «هذه ثلاث نقاط مهمة لأنها أمام منافس وفريق رائع مثل نابولي، كان يستحق الفوز أكثر منا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومصرع طاقمها «فيديو»
عربى
المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة وليامز خلال الاجتماع الافتراضي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة