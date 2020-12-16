ليفاندوفسكي يقترب من إزاحة ميسي وكريستيانو

ليفاندوفسكي (فرانس برس)

إذا خلا التصويت من أي مفاجآت، يبدو الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي مرشحا بقوة لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي في نيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب للعام 2020، وذلك على حساب نجم برشلونة الإسباني وغريمه لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم تخالف اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا «فيفا»، التوقعات إذ انحصرت المنافسة بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو بعد عام صعب توقفت فيه المنافسات لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، ثم استكمل خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

حتى إن الاتحاد الأوروبي للعبة اضطر إلى تعديل نظام مسابقتيه بإقامة الدورين ربع ونصف النهائي والمباراتين النهائيتين في مكان واحد البرتغال لدوري الأبطال وألمانيا للدوري الأوروبي.

وحتى إن جوائز الأفضل التي ينظمها «فيفا» منفردا منذ 2016 بعد أن أدمجت بين 2010 و2015 مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، ستقام في مقر الاتحاد الدولي في زيورخ خلف أبواب موصدة وستنقل عبر الإنترنت مع النجم الهولندي السابق رود غوليت، والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري كمضيفين للحفل.

وكان من المفترض أن يقام حفل «فيفا» السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

ويبدو ليفاندوفسكي الأوفر حظا لنيل جائزة أفضل لاعب عند الرجال على حساب ميسي ورونالدو، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.