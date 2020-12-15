تشيلسي يواصل السقوط بثنائية أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 11:08 مساء
مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

أهدر تشيلسي فرصة لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة، أمام نظيره، ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف، اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة.

وسجل أوليفيه جيرو، هدف التقدم لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أدرك دانييل بودينسي التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 66.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف بيدرو نيتو هدف الفوز لولفرهامبتون، لتكون الهزيمة الثانية على التوالي لتشلسي الذي خسر أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع.

 

 

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