نقل فرانك ويليامز أسطورة «فورمولا 1» إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 09:26 مساء
السير البريطاني فرانك وليامس مؤسس فريق وليامس للفورمولا واحد. (فرانس برس)

دخل السير البريطاني فرانك وليامس، مؤسس فريق وليامس للفورمولا واحد، إلى المستشفى لكنه في «وضع مستقر» بحسب ما أفادت عائلته اليوم الثلاثاء على تويتر.

وقالت العائلة في بيان نشره الفريق، وفقًا لوكالة «فرنس برس» إن «الوضع الصحي لفرانك شأن خاص والعائلة لن تعطي أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي. سنزودكم بالمستجدات في الوقت المناسب».

ويعتبر السير فرانك وليامس (78 عاما) والمُقعد منذ العام 1986 بعد حادث سير مروع، من أبرز وأهم الشخصيات في تاريخ الفورمولا واحد مع تأسيسه لفريق وليامس آواخر سبعينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين توج بالعديد من ألقاب السائقين والصانعين، آخرها في 1997.

لكن بعد 43 عاما من الشأن العائلي، انتهت الصيف الماضي حقبة في الفورمولا واحد بانتقال ملكية وليامس إلى شركة «دورليتون كابيتال»، بعدما بات الفريق الذي أسسه فرانك وليامس وباتريك هيد العام 1977 حرجا للغاية لدرجة أنه غير قادر على البقاء والاستمرار في بيئة شديدة التنافسية تتطلب موارد مالية هائلة.

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