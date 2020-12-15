إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي

المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (أرشيفية، الإنترنت)

قال مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه يحتاج إلى الشجاعة للفوز بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، خلال تسعة أعوام، مشددا على تعطش اللاعبين لإنهاء هيمنة يوفنتوس.

ويتصدر ميلان الدوري بفارق ثلاث نقاط، عن غريمه إنتر ميلان وأربع نقاط عن يوفنتوس الطامح للتتويج بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

ورغم أنه احتفل بعيد ميلاده الـ39 في أكتوبر، يتصدر إبراهيموفيتش ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم، بجانب كريستيانو رونالدو وساعد فريقه في تجنب الهزيمة ليقود أحلام الجماهير في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في السنوات الأخيرة.

وأوضح إبراهيموفيتش خلال حفل جريدة «جازيتا» عقب حصوله على جائزة الأسطورة: «يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة من أجل حلم التتويج بلقب الدوري».

وأضاف: «الموسم طويل وأتمنى الاستمرار على هذا النهج، نحن متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق المزيد».

وخرج إبراهيموفيتش من تشكيلة ميلان منذ سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على نابولي في 22 نوفمبر الماضي، لكن اللاعب السويدي قال إنه يعمل جاهدا للعودة للملاعب.

وتابع: «أتدرب كثيرًا وهذه هي فلسفتي، إذا تدربت كثيرا ستعود الأمور لطبيعتها ويلتف حولي أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور جيد».