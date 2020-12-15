فريق واحد يضم كريستيانو وميسي بعد طول انتظار

ميسي وكريستيانو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية نتائج استفتاء فريق الأحلام لأفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، أمس الإثنين، والذي ضم العديد من أساطير اللعبة في مختلف الأجيال.

وضم التشكيل الأسطوري الذي جاء بعد استفتاء شارك به 140 صحفيا من مختلف أنحاء العالم، لاعبين اثنين فقط من النشطين في ملاعب كرة القدم حاليا، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وضم التشكيل السوفياتي الراحل ليف ياشين في حراسة المرمى، بينما ضم البرازيلي كافو، والألماني فرانس بيكنباور، والإيطالي باولو مالديني في خط الدفاع.

وفي خط الوسط ضم التشكيل كلا من الإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني لوثر ماتيوس، والبرازيلي بيليه، والأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

ووجد في خط الهجوم بالتشكيل الذي جاء بطريقة لعب «3-4-3» البرازيلي رونالدو إلى جانب كريستيانو رونالدو وميسي.

وجاء الاستفتاء بعد أيام من وداع مارادونا، عن عمر ناهز 60 عامًا، صاحب لقب بطولة العالم العام 1986، وصاحب أقوى صراع مع بيليه حول لقب الأفضل في القرن، ليرحل واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن الوقت الذي كان يلعب فيه غير مناسب لغير الأوروبيين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي انطلقت العام 1956، وتمنح فقط لكل لاعب حاصل على الجنسية الأوروبية إلى العام 1995، عندما أصبحت تمنح لكل لاعب يلعب في أوروبا بغض النظر عن جنسيته، وفي العام 2007 قررت «فرانس فوتبول» الجريدة التي اخترعت الجائزة منحها لكل لاعب في العالم ومن أي قارة.