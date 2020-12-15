غوارديولا يدعم أرتيتا في أرسنال

بيب غوارديولا (أرشيفية : الإنترنت)

قدم مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الدعم لمساعده السابق مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، لتصحيح المسار بعد انطلاقة سيئة لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء: «لا يوجد مدرب أفضل لقيادة أرسنال هذا العام، أو في العام المقبل».

وأضاف: «لست مضطرا للإعلان عن دعمي، لأنه يحظى به بالفعل، فهو من أفضل المدربين الذين عملت معهم وشاهدتهم، وأثق في أنه سيغير الأوضاع، وسيؤدي بالشكل الذي يتوقعه الجميع، وعندما لا يمر فريق بفترة جيدة فلا بد من الصبر».

وتابع: «إذا كنت عضواً بمجلس الإدارة لن تساورني الشكوك بشأن قدرته على وضع أرسنال في المكانة التي يستحقها».