ماذا قال ميسي عن تواجده ضمن تشكيلة الأفضل بالتاريخ؟

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة عن سعادته بتواجده ضمن أفضل تشكيلة في التاريخ من جريدة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وقال ميسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين: «تشرفت بوجودي في أفضل تشكيلة بالتاريخ».

وأضاف النجم الأرجنتيني: «أريد أن أشكركم على اختياركم لي، وأهنئ أيضًا جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم وكل المرشحين، فهناك ظواهر حقيقية في تلك القائمة».

وتضمنت التشكيلة التي ساهم في اختيارها 140 صحفيًا، كلا من: ليف ياشين، ومالديني، وبيكنباور، وكافو، وبيليه، وتشافي، ولوثار ماتيوس، ومارادونا، وكريستيانو رونالدو، ورونالدو نازاريو، بالإضافة إلى ميسي.