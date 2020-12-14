«كورونا» يضرب الدوري الإنجليزي بـ6 إصابات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 11:07 مساء
الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

قال مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إن أحدث جولة من فحوص الكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية، كشفت عن 6 حالات إصابة جديدة بالعدوى.

وأضافت رابطة الدوري وفقًا لموقع «كورة»، أن المصابين بالعدوى سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وأوضحت في بيان «يؤكد الدوري الممتاز، اليوم، أن خلال الفترة بين 7 ديسمبر و13 ديسمبر ، خضع 1549 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية، لفحوص الكشف عن فيروس كورونا، وظهرت بينهم 6 حالات إصابة جديدة».

وإجمالا، أصيب 106 أشخاص بالفيروس خلال 15 جولة من الفحوص في البريميرليج، هذا الموسم.

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