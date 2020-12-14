«كورونا» يضرب الدوري الإنجليزي بـ6 إصابات جديدة

قال مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إن أحدث جولة من فحوص الكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية، كشفت عن 6 حالات إصابة جديدة بالعدوى.
وأضافت رابطة الدوري وفقًا لموقع «كورة»، أن المصابين بالعدوى سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.
وأوضحت في بيان «يؤكد الدوري الممتاز، اليوم، أن خلال الفترة بين 7 ديسمبر و13 ديسمبر ، خضع 1549 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية، لفحوص الكشف عن فيروس كورونا، وظهرت بينهم 6 حالات إصابة جديدة».
وإجمالا، أصيب 106 أشخاص بالفيروس خلال 15 جولة من الفحوص في البريميرليج، هذا الموسم.