«العناية الإلهية أنقذتني».. أول تعليق من نيمار بعد إصابته أمام ليون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:06 مساء
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة قوية خلال مواجهة ليون التي أقيمت أمس الأحد، في قمة الكرة الفرنسية.

وفي أول تعليق للنجم البرازيلي على إصابته التي تعرض لها بكاحله الأيسر، قال «دموع الألم واليأس والخوف والقلق والجراحة والعكازات، وذكريات أخرى سيئة».

وأضاف نيمار عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» : «كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ، لكن مرة أخرى العناية الإلهية أنقذتني من إصابة خطيرة».

وتابع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي «أتطلع للتعافي والعودة في أسرع وقت ممكن».

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب على إثر هذه الإصابة القوية لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع.

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