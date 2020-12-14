باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار.. وهذه مدة غيابه عن الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 08:43 مساء
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

 أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً رسمياً، اليوم الإثنين، بشأن إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، التي تلقاها في مباراة أولمبيك ليون مساء أمس بالدوري الفرنسي.

وقال «باريس» في بيان رسمي، إن نيمار خضع لفحوصات طبية على موضع إصابته اليوم، وجاءت النتائج مطمئنة، إنه يعاني من التواء في الكاحل، بعد إصابته في لقاء الأمس ضد ليون، وأنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في غضون 48 ساعة.

وأشارت جريدة «ليكيب» الفرنسية إلى أن نيمار لن يشارك مجددا في المباريات العام الجاري 2020، وسوف يبتعد عن الملاعب 3 أسابيع.

وأضافت أنه من المنتظر أن يعود اللاعب البرازيلي في مباراة أولمبيك مارسيليا، المقررة يوم 13 يناير المقبل، في كأس السوبر الفرنسي.

ولفتت إلى أن نيمار سيكون جاهزا بالتأكيد لرحلة مواجهة فريقه القديم برشلونة منتصف فبراير المقبل في دوري أبطال أوروبا، ما لم تحدث تطورات سيئة في الفترة القادمة.

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