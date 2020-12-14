رسميا.. الكشف عن أفضل تشكيل في تاريخ كرة القدم

مارادونا وبيليه. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الإثنين، النقاب عن حارس المرمى الأفضل في التاريخ، والذي تم اختياره للتواجد في تشكيلة أحلام الكرة الذهبية «بالون دور».

وأعلنت «فرانس فوتبول» أن حارس المرمى الأفضل في التاريخ، والذي تم اختياره للتواجد في التشكيلة، وهو ليف ياشين، الذي تألق في الفترة بين 1950 و1970 في القرن الماضي.

ودخل في قائمة المرشحين لتشكيلة الأحلام، في خط الدفاع كل من فرانز بيكنباور، رفقة أسطورة الدفاع الإيطالي باولو مالديني، والبرازيلي الدولي السابق، كافو.

وفي مركز «وسط الملعب»، اختارت المجلة في «البالون دور» كلًا من نجم وسط فريق برشلونة الإسباني السابق، تشافي هيرنانديز، رفقة أسطورة الأرجنتين، الراحل دييغو مارادونا، وأسطورة البرازيل بيليه، وأسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس.

وجاء في خط الهجوم، نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو، ونجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.