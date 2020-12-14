أول تعليق من باريس سان جيرمان على مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 05:50 مساء
مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في دوري الأبطال. (تويتر)

أسفرت قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن مواجهة قوية بين نادي برشلونة، وخصمه باريس سان جيرمان، حيث يتركز الضوء على أول لقاء يجمع بين النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور دا سيلفا، بعد انفصالهما عام 2017.

وعلق ليوناردو، المدير الرياضي في النادي الباريسي، على ما أسفرت عنه القرعة، بقوله في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي (يويفا): «لعبنا كثيرًا ضد برشلونة في السنوات القليلة الماضية».

وتابع: «برشلونة لديه تقاليد رائعة، لن يكون من السهل اللعب ضد البرسا في ثمن النهائي، لكن الصعوبات دومًا ما تتواجد في دوري أبطال أوروبا.. من أجل المضي قدمًا، علينا مواجهة أندية من هذا المستوى».

يشار إلى أن سان جيرمان نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، لكنه خسر على يد بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

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