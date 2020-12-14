مورينيو يشكو سقوط إيقاع توتنهام قبل ملاقاة ليفربول

مباراة توتنهام وكريستال بالاس (فرانس برس)

أهدر توتنهام نقطتين ثمينتين في سعيه لإحراز لقبه الأول منذ 60 عامًا، بتعادله مع مضيفه وجاره في العاصمة البريطانية كريستال بالاس «1-1» في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، أمس الأحد.

لم يستغل ليفربول تعثر منافسه لانتزاع الصدارة منه، فسقط بدوره في فخ التعادل مع مضيفه فولهام بالنتيجة ذاتها، ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن ليستر الفائز على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويحل توتنهام ضيفًا على ليفربول الأربعاء المقبل في قمة المرحلة الثالثة عشرة، ومنذ سقوطها على أرضها أمام إيفرتون بهدف في المباراة الافتتاحية، لم تخسر كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أيا من مبارياتها الـ11 التالية في الدوري المحلي، لكن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه على كريستال بالاس بهدف سجله هدافه هاري كاين بتسديدة قوية، فشل في التعامل معها الحارس الإسباني فيسنتي غواياتا، رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل أن يدرك بالاس التعادل عن طريق جيفري شلوب مستغلا خطأ من حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس.

ويدين بالاس بالتعادل والخروج بنقطة واحدة إلى حارس مرماه غواياتا، الذي تألق في الذود عن مرماه، لا سيما في الدقائق الأخيرة عندما طار لكرة سددها إريك داير من ركلة حرة مباشرة، بعد أن وقف حائلا دون دخول رأسية كاين المرمى قبلها بدقائق قليلة.

أقيمت المباراة في حضور ألفي متفرج على ملعب «سيلهرست بارك»، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس «كورونا المستجد». وكان توتنهام الفريق الأفضل معظم فترات المباراة، لكنه لم يبادر إلى تسجيل الهدف الثاني فدفع الثمن في أواخر المباراة.

ولم يكن مورينيو راضيا عن نتيجة المباراة بقوله: «لقد خسرنا نقطتين، إذا نظرت إلى الدقائق العشر الأخيرة أو الشوط الأول بأكمله لقلت إننا نستحق الفوز، لكن بين الدقيقتين 45 و75 لم نتمكن من فرض إيقاعنا والبناء من الخلف وارتكبنا العديد من الأخطاء».