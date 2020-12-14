ميلان يعاني الرمق الأخير في غياب إبراهيموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 11:20 صباحا
مباراة ميلان في الدوري الإيطالي (فرانس برس)

أنقذ الفرنسي تيو هيرنانديز فريقه ميلان من الخسارة بتسجيله ثنائية أمام بارما «2-2»، بينها هدف التعادل في الرمق الأخير في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، ليبقى متصدرًا، ولكنه بات محاصرًا من الثلاثي إنتر ونابولي ويوفنتوس، أمس الأحد.

ولم تجرِ رياح المرحلة بما تشتهي سفن ميلان، الذي أراد الابتعاد في الصدارة، فبات متقدمًا بثلاث نقاط فقط عن إنتر الثاني بـ24 نقطة، ونابولي ثالثًا بـ23 نقطة، ومثلها ليوفنتوس الرابع الذي تألق نجمه كريستيانو رونالدو بثنائية احتفل فيها بمباراته المئة مع نادي السيدة العجوز، بحسب «فرانس برس».

وكان ميلان يسير نحو تلقي أول خسارة له هذا الموسم، عندما تخلف بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح في تعديل النتيجة في الرمق الأخير والخروج بنقطة واحدة.

واستمر غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف ميلان لعدم تعافيه تماما من إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، علما بأنه هداف الدوري برصيد عشرة أهداف.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق البرازيلي هيرناني جونيور، الذي أسكن في الشباك تمريرة حاسمة من الإيفواري جيرفينيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم بارما «1-0».

وفي الشوط الثاني، مرر هيرناني نفسه كرة عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها السلوفيني جاسمين كوريتش، معلنًا عن الهدف الثاني لبارما، وسرعان ما قلص ميلان الفارق بعد دقيقتين، برأسية لهيرنانديز في الدقيقة 58.

وواصل ميلان الضغط وبدت الأمور تتجه إلى خسارة غير مرغوبة، لكن تسديدة من هيرنانديز بيسراه في الدقيقة «90+1» هزت شباك بارما، ليخرج ميلان متعادلًا بشق الأنفس.

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