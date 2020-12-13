هاميلتون يتحدث بعد «كورونا» في ليلة فوز فيرشتابن بالسباق الختامي للفورمولا 1

الهولندي ماكس فيرشتابن وسط فريقه ريد بول (فرانس برس)

توّج الهولندي ماكس فيرشتابن لاعب ريد بول بطلاً للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا 1، بحلوله في المركز الأول في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى المرحلة السابعة عشرة، على حلبة ياس مارينا، اليوم الأحد.

وتقدم فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون العائد إلى السباقات بعد غيابه عن الجولة الأخيرة على حلبة الصخير البحرينية الأسبوع الماضي لاصابته بجائحة كورونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

الفوز هو العاشر لفيرشتابن في مسيرته والثاني هذا الموسم، وكان هاميلتون توج بطلا للعالم هذا الموسم للمرة السابعة في مسيرته، معادلا رقم الأسطورة الألماني ميكاسل شوماخر.

وانطلق فيرشتابن من المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم وسيطر على السباق من أوله وحتى النهاية، وهنأه فريقه لدى اجتيازه خط النهاية بالقول «يا لها من طريقة لانهاء الموسم رائع أيها الزميل».

ورد فيرشتابن بقوله «بعد عام مضغوط، أعتقد بأن الجميع يشعر بالتعب في نهايته، لكن الشعور رائع»، أما هاميلتون فعلق على السباق بالقول «تهاينينا لماكس، لا يمكن الفوز بجميع السباقات، وإذا أخذت في عين الأعتبار الأسبوعين الماضيين لدى اصابتي بفيروس كورونا المستجد، فأنا راض عما حققناه في نهاية الأسبوع رغم أنني لم أكن في كامل صحتي، لم يكن السباق سهلاً علي وأنا سعيد لاننا وضعنا سيارتين على المنصة».

في المقابل، اعترف بوتاس بأفضلية السيارة المنافسة بقوله «كانت سيارة ريد بول سريعة جداً اليوم، لم نتمكن من الاقتراب منها أو مجاراتها، لكني خضت سباقا صلباً على الصعيد الشخصي».