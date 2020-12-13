اعتقال لاعب أياكس الهولندي بروميس لضلوعه في حادث طعن

بروميس (فرانس برس)

اعتقلت السلطات الهولندية اللاعب الدولي كوينسي بروميس على خلفية عملية طعن في تجمع عائلي في وقت سابق من العام الحالي، بحسب ما أفاد تقرير إخباري محلي، اليوم الأحد.

وقالت جريدة «دي تليغراف» الشعبية إن بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام البالغ من العمر 28 عاماً يشتبه في ارتكابه اعتداء أدى إلى إصابة جسدية خطيرة، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأشارت الجريدة إلى أن الحادث وقع في حفل عائلي في بلدة أبكود ذات المناظر الخلابة خارج أمستردام، في أواخر يوليو الماضي، ولفتت إلى أنه أصيب أحد الأقارب بجروح خطيرة في الركبة، من بين إصابات أخرى في الحادث.

ويشتبه في أن بروميس دخل في شجار بعد مشادة مع الأقارب وتدخل أفراد الأسرة الآخرون على الفور، بحسب الجريدة نفسها، التي أضافت أن أحد أقاربه وجه له اتهامات قبل شهر.

وقال المتحدث باسم شرطة أمستردام ييلمر غيردس لوكالة فرانس برس إن «رجلا يبلغ من العمر 28 عاماً اعتقل»، لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل، وأضاف المتحدث أن المشتبه به محتجز.

وكان مقرراً أن يمثل بروميس أمام قاض في وقت لاحق الأحد، لكن تقارير إخبارية ذكرت أنه من المرجح أن يظل رهن الاحتجاز قبل مثوله غدا الإثنين.

وقال محامي بروميس إن موكله نفى ضلوعه في حادث الطعن، وأوضح لوكالة «اي أن بي» الإخبارية الهولندية أن «بروميس ينفي الاتهام علانية، لم يكن في مكان الحادث وقت الطعن، وهو يتعاون بشكل كامل مع التحقيق».

وانضم بروميس المولود في أمستردام والمعروف بسرعته وأسلوبه الفني في اللعب إلى أياكس العام الماضي، قادماً من إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال بلغت قيمتها 15 مليون يورو.

قبل ذلك، لعب بروميس لسبارتاك موسكو الروسي، حيث حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في روسيا العام 2017، ولعب مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الهولندي في مارس 2014 ضد فرنسا.