16 نقطة تقدم بايرن ميونخ بقوة في قرعة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 09:22 مساء
بايرن ميونخ (إنترنت)

بعد دور مجموعات متقلّب، تظهر اسماء أندية اعتيادية في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقرر لها غدا الإثنين في سويسرا مع لاعبين شبان واعدين.

من بين الأندية الـ16 المتأهلة التي ستكون موزعة على مستويين في القرعة المقررة الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش في نيون، وصلت أربعة من كل من ألمانيا وإسبانيا، كما تأهل ثلاثة أندية من كل من إيطاليا وإنجلترا، فيما يكمل بورتو البرتغالي حامل اللقب مرتين وباريس سان جرمان الفرنسي وصيف النسخة الأخيرة لائحة الـ16، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

اللافت أن 12 ناديا من أصل 16 سيخوضون دور المجموعات للموسم الثاني تواليا، ويبدو أن بايرن ميونخ الألماني مرشحا قويا للدفاع عن لقبه بعد حصده 16 نقطة في دور المجموعات، وهو بين أندية المستوى الأول التي تضم مواطنه بوروسيا دورتموند، يوفنتوس الإيطالي، تشلسي وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزية، سان جرمان وريال مدريد الإسباني.

يضم الوعاء الثاني أندية بورتو، أتالانتا ولاتسيو الإيطاليين، إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، لايبزيع وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانيين.

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