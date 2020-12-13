زيدان: انتقادات؟ لكنها موجعة وسننتصر بهذا الجيل

زين الدين زيدان (فرانس برس)

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن الانتقادات التي تعرّض لها فريقه أخيرا موجعة، لكنها تجعله أقوى وذلك عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري أمس السبت بهدفين نظيفين.

وقال زيدان، الذي قاد ريال إلى لقب الدوري الموسم الماضي: «هناك انتقادات موجعة لكنها تجعلنا أقوى، يملك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك»، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعمّا إذا كان لاعبوه المخضرمون أمثال الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس والبرازيلي كازيميرو يملكون ذات المستوى لتكرار إنجازات دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، قال زيزو: «نعم، بالطبع، يثبتون ذلك في الملعب، أداؤهم عالي المستوى».

تابع زيدان الذي قاد «الملكي» أيضا قبل أيام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: «لقد تحسنا على جميع الأصعدة، أكدنا بمباراتينا الجيدتين ضد إشبيلية بهدف الأسبوع الماضي في الدوري، ثم الحصول على التأهل إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، كلها أمور جيدة في مشوارنا».

تابع المدرب الذي حقق فوزه الثالث تواليا: «هذه مباراة جيدة أخرى، لعبنا جيدا من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، يجب أن نكون سعداء وراضين عن العمل الذي قمنا به، كنا واثقين بما نقوم».

أضاف: «يدرك اللاعبون أن لحظات صعبة ستواجههم في مسيرتهم أو في موسم ما، لكنهم يدركون أيضا أنه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة وأثبتنا ذلك اليوم».

وبات ريال، ثالث الترتيب، على بعد ثلاث نقاط من أتلتيكو المتصدر ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم، لكن الأخير لعب مباراة أقل، فيما يبتعد بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الثاني.