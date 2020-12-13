أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا

تجرى غدًا الإثنين، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، بعد أن تأهل بايرن ميونخ الألماني، حامل اللقب، وباريس سان جرمان الفرنسي، وصيف النسخة الأخيرة، وبورتو البرتغالي، وأندية بوروسيا دورتموند، ولايبزيع، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانية، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي الإنجليزية، وريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد الإسبانية، وأتالانتا، ولاتسيو، ويوفنتوس الإيطالية.

تقسيم الفرق

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعاءين: يحتوي الوعاء 1 على الفرق المتأهلة متصدرة لمجموعاتها، ويحتوي الوعاء 2 على الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

أندية الوعاء الأول: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، ويوفنتوس.

أندية الوعاء الثاني: بورتو، ولايبزيع، ومونشنغلادباخ، وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وأتالانتا، ولاتسيو.

مواعيد المواجهات

ستلعب مباريات الذهاب لدور 16 من دوري أبطال أوروبا يومي 15 و16 فبراير 2021، أما مباريات الإياب، فستلعب يومي 16 و17 مارس 2021، وستقام مباريات الذهاب في ملاعب الأندية التي تأهلت من المركز الثاني، ومباريات الإياب في ملاعب الأندية التي تصدرت مجموعاتها.

أرقام وحقائق

تتواصل الأرقام والحقائق، تصدر بايرن ميونخ الألماني مجموعته قبل جولتين على نهاية الدور الأول، لكن تشكيلة المدرب هانزي فليك لم تصل بعد إلى هيمنة الموسم الماضي، بعدما حل بديلا للكرواتي المقال نيكو كوفاتش وسيطر محليا وقاريا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند الألماني ثلاث مرات تواليا بعد تعثر في البداية، ويعوّل مدربه السويسري لوسيان فافر القادم في 2018 على ترسانة من اللاعبين الشبان الموهوبين.

لايبزيغ

قاد لايبزيغ الألماني المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، ابن الثالثة والثلاثين، إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة في إنجاز لافت، وانتظر حتى الرمق الأخير ليتأهل على حساب مانشستر يونايتد الإنجيلزي بأربعة انتصارات وخسارتين.

مونشنغلادباخ

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قدّم وصيف 1977 لعبا ديناميا بإشراف المدرب ماركو روزه، الذي لعب تحت إدارة كلوب في ماينتس الألماني، وخسر آخر مباراتين وتأهل بشق النفس في مجموعة ضمت ريال مدريد وإنتر الإيطالي.

ريال مدريد

أعاد مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، التوازن لحامل اللقب 13 مرة في رقم قياسي، بعد تخليه عن منصبه في 2018، وودّع الموسم الماضي في دور الـ16، لكنه بدأ يحقق الانتصارات المتتالية بعد فترة سلبية هددت بقاء بطل العالم السابق في منصبه.

برشلونة

لم تكن انتصارات برشلونة الإسباني كافية لصدارة مجموعته، فماكينة الكتالوني تحتاج إلى ضخ زيوت إضافية إذا أراد إحراز لقبه السادس والأول منذ 2015.

أتلتيكو مدريد

أما في أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعد تسع سنوات ونحو 500 مباراة، ينوي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما أقصى ليفربول حامل اللقب في دور الـ16، لكنه ودّع في ربع النهائي.

إشبيلية

ضمن إشبيلية الإسباني تأهله قبل جولتين على نهاية الدور الأول، وأظهر لاعبو المدرب جولن لوبيتيغي تصميما كبيرا، برغم بدايتهم المتواضعة في الدوري المحلي.

يوفنتوس

ساعد المدرب الجديد ليوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو نادييه السابقين ميلان ويوفنتوس على إحراز ستة ألقاب واثنين في دوري الأبطال، عندما كان صانع ألعاب مميزا، وبرز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هذا الموسم بعد عودته إلى تورينو، وهو صاحب الهدف الوحيد ليوفنتوس في نهائي 2015 ضد برشلونة «1-3».

أتالانتا

وفي أتالانتا الإيطالي تأهل للمرة الثانية إلى الأدوار الإقصائية، بعد بلوغه ربع النهائي الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وسط انتصارات الثلاثة في دور المجموعات جاءت كلها خارج أرضه.

لاتسيو

تسلم راية لاتسيو الإيطالي في 2016 ابن النادي سيموني إنزاغي في أول مهمة له، وقاده إلى ثلاثة ألقاب كؤوس محلية، بلغ دور المجموعات تحت اشرافه للمرة الأولى منذ 2008 والأدوار الإقصائية منذ 2000.

ليفربول

يبحث ليفربول الإنجليزي عن لقبه السابع والثاني مع مدربه كلوب، الذي أوصله إلى دور الـ16 برغم الإصابات، تألق في صفوفه في الآونة الأخيرة الوافد الجديد البرتغالي ديوغو جوتا.

مانشستر سيتي

في موسمه الحادي عشر مدربا، يحاول الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسبق وأحرز ثمانية ألقاب، لكن تتويجه الأخير في دوري الأبطال يعود إلى العام 2011 مع برشلونة، وأحرز سيتي صدارة مجموعته للعام الرابع تواليا، ضمن التأهل قبل جولتين ولم تهتز شباكه سوى مرة في ست مباريات.

تشيلسي

بقي تشيلسي الإنجليزي 355 دقيقة دون أن تهتز شباكه مطلع دور المجموعات، وأحرز فرانك لامبارد لقبي دوري الأبطال ويوروبا ليغ لاعب وسط مع تشيلسي، بعد وصوله إلى مقاعد التدريب في 2019، يحلم ابن الثانية والأربعين بلقب ثان لنادي غرب لندن بعد 2012، مع التدعيمات الجديدة على غرار الألمانيين كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش.

سان جرمان

خسر باريس سان جرمان الفرنسي مرتين في أول ثلاث مباريات، لكن البرازيلي نيمار أنقذه، محققا ثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر مجموعة قوية ضمت لايبزيغ ومانشستر يونايتد.