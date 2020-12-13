وسط غياب إنييستا.. مباراة ماراثونية تنتهي في الدقيقة 119 بدوري أبطال آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 04:39 مساء
مبارة أولسان الكوري وفيسيل الياباني (فرانس برس)

سجّل المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 119 منحت أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، على حساب فيسيل كوبي الياباني الغائب عنه الإسباني أندريس إنييستا، بعد التمديد «2-1»، اليوم الأحد، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

افتتح هوتارو ياماغوتشي التسجيل لفيسيل كوبي «52»، قبل أن يرد النرويجي بيورن مارس يوهانسن في نهاية الوقت الأصلي «81» لأولسان بطل 2012 فارضا شوطين إضافيين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفيما كانت المباراة تتجه إلى التعادل وركلات الترجيح، ارتكب دايا مايكاوا حارس فيسيل كوبي خطأ فادحا في التقدير على المخضرم نيغراو الذي ترجم ركلة الجزاء بثقة «119».

وغاب عن فيسيل كوبي نجمه الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، بسبب إصابة عضلية وجلس في المدرجات.

ويلتقي أولسان هيونداي في النهائي المقرر السبت المقبل على استاد الجنوب، مع بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب الذي أقيمت مبارياته أيضا في فقاعة صحية في الدوحة.

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