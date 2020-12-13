لاتسيو يسقط بأقدام لاعبيه بعد أيام من العبور الأوروبي ورحيل باولو روسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 11:36 صباحا
دقيقة صمت من مباراة لاتسيو أمام فيرونا (فرانس برس)

بعد أيام قليلة من بلوغه الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، سقط لاتسيو محليا «1-2» أمام ضيفه فيرونا بأخطاء لاعبيه في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ومنح مانويل لاتساري التقدم لأصحاب الارض بهدف عكسي، فيما سجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التعادل، إلا أن الحسم كان للكاميروني أدريان تاميز.

وبالخسارة الرابعة هذا الموسم في «سيري أ»، فقد فريق المدرب سيموني إنزاغي فرصة الاقتراب من المقاعد الأوروبية، حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن فيما تقدم فيرونا إلى المركز السادس مع 19 نقطة، وبلغ لاتسيو الثلاثاء الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عدديا «2-2»، وحلّ وصيفا للمجموعة التي تصدّرها بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وافتتح فيرونا التسجيل بعدما سدد فيديركو ديماركو كرة عرضية على الطائر، حاول لاتساري تشتيتها من على باب المري إلا أنه تابعها في الشباك، وأدرك فريق العاصمة التعادل بطريقة رائعة بعدما تسلم كايسيدو الكرة داخل المنطقة وظهره نحو المرمى، التف حول نفسه وسدد بيسراه في الشباك على يمين الحارس، ومرر المدافع ستيافن رادو كرة خاطئة إلى حارسه الإسباني بيبي رينا ليقتنص ناميز الكرة ويضعها في المرمى.

واستهلت المباراة بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي، الذي توفي ليل الأربعاء الماضي عن 64 عامًا بعد صراع مع مرض عضال، ووضعت صورته على شاشة عملاقة كتب عليها «الأبطال لا يموتون أبدًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضم الصحراء الغربية
دولى
طرابلس تستقبل بطولة نجوم السلام
رياضة محلية
«الخارجية الجزائرية» ترد على إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية
عربى
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
ترامب يتلقى نكسة جديدة من المحكمة العليا
دولى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف أعراض جديدة لدى الأطفال المصابين بـ«كوفيد-19»